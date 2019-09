Estos diputados perderán su inmunidad el 14 de enero

Al menos 15 diputados del Congreso de la República, que han sido involucrados durante los últimos cuatro años en diversos procesos penales, perderán su derecho de antejuicio a partir del 14 de enero del próximo año, por lo que podrán ser investigados abiertamente e incluso, ser detenidos por las autoridades.

Muchos diputados del Congreso de la República que han sido señalados en diversos procesos penales por casos de corrupción y financiamiento electoral ilícito, perderán su inmunidad el 14 de enero próximo por no haber sido elegidos para continuar en el cargo.

Por lo tanto, el Ministerio Público podrá investigar sin ningún obstáculo a Boris España, Aracely Chavarría, Estuardo Galdámez, Luis Alberto Contreras, Marco Antonio Lemus, José Inés Castillo, Humberto Sosa, Carlos Nájera, Ronald Arango y Rodolfo Castañón, solo por el Caso Asalto al Ministerio de Salud.

Nineth Montenegro tampoco logró mantener su curul, aunque a ella la Corte Suprema de Justicia ya le retiró la inmunidad por sugerencia de la jueza pesquisidora Sonia de la Paz Santizo, por un caso de financiamiento electoral no registrado. De igual forma, no seguirá en el Congreso Gustavo Arnoldo Medrano, quien ya no cuenta con inmunidad por el caso Municipalidad de Chinautla, Negocio Familiar; ni Dalia Back, señalada en varios hechos de corrupción.

Por incurrir en el delito de discriminación varios diputados perdieron la inmunidad y fueron juzgados, sin embargo, la sentencia aún no está en firme, siendo ellos Byron Juventino Chacón Ardón, Rudy Pereira Delgado, Julio Antonio Juárez Ramírez, Ferdy Elías Velásquez, Edgar Eduardo Montepeque, Juan Manuel Giordano, Óscar Rolando Corleto y Laura Franco.

En resumen, muchos de estos actuales parlamentarios tendrán que responder por delitos como lavado de dinero, discriminación, financiamiento electoral ilícito y violación a la Constitución.

