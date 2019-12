¡Estos son los adornos navideños que jamás te gustaría poner en tu casa!

Amazon retiró una serie de adornos navideños con imágenes de los campos de concentración de Auschwitz, en medio de la ira del museo que administra el sitio.

Las imágenes del complejo del campo de exterminio nazi se usaron en una variedad de adornos de árboles, un mousepad y un abrebotellas, que el Memorial de Auschwitz describió como “inquietante e irrespetuoso”.

Las imágenes utilizadas mostraron las vías del tren que conducen a la entrada de Auschwitz II-Birkenau y una serie de escenas dentro de los campos, donde se estima que alrededor de un millón de judíos fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial.

Amazon eliminó los productos, que ofrecían vendedores externos, cuando el Auschwitz Memorial tuiteó sobre ellos.

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W

La organización luego notó más productos a la venta que también tenían imágenes del campo de exterminio, que operaba en la Polonia ocupada por los nazis. Esos productos también parecen haber sido retirados de la venta.

La mayoría de los productos de los vendedores presentan imágenes de sitios turísticos de todo el mundo. Una compañía, que ofreció un adorno de árbol que muestra un vagón de carga en las vías a Auschwitz, también sigue vendiendo adornos navideños con el Domo Genbaku, el sitio de la bomba de Hiroshima.

Sadly, it is not over yet @amazon. The "Massacre Auschwitcz (!) Birkenau Jewish Death" mousepad is another disturbing online product. We are not sure if @yadvashem would like the "Christmas ornament" with a freight car used for deporting Jews for extermination either. https://t.co/qDEEzqzwSU pic.twitter.com/wXExhFZPmV

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019