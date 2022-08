Estos son los ganadores de los MTV Video Music

MTV Video Music reconoció el talento de más de una docena de artistas, premiando así sus contribuciones el año pasado, ya que se sabe que esta es una de las noches más emocionantes.

Premiando así a artistas desde Jack Harlow hasta Taylor Swift, luego de ver la lista de nominaciones. Este año, Jack Harlow, Kendrick Lamar y Lil Nas X tuvieron la mayor cantidad de nominaciones por su parte.

Taylor Swift, Olivia Rodrigo y Billy Eilish, no se quedaron atrás, recibiendo múltiples nominaciones. Además, artistas de K-Pop como BLACKPINK Lisa y SEVENTEEN también brillaron en el evento. Te traemos la lista completa de ganadores de los MTV VMA 2022.

Video del año : Taylor Swift – All Too Well (Versión de 10 minutos) (Versión de Taylor)

Artista del año : Bad Bunny

Canción del año : Billie Eilish – Happier Than Ever

Mejor nuevo artista : Dove Cameron

Actuación de empuje del año: diciembre de 2021- Seventeen – Rock With You

Mejor colaboración: Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY

Mejor pop: Harry Styles – As It Was

Mejor hip-hop: Nicki Minaj ft. Lil Baby – ¿ Do We Have A Problem?

Mejor rock: Red Hot Chili Peppers – Black Summer

Mejor alternativa: Måneskin – QUIERO SER TU ESCLAVO

Mejor latín: Anitta – Envolver

Mejor R&B: The Weeknd – Fuera de tiempo

Mejor K-pop: LISA – LA LISA

Video para siempre: Lizzo – About Damn Time

Mejor interpretación del metaverso: BLACK PINK The Virtual

Mejor video de formato largo: Taylor Swift – All Too Well (Versión de 10 minutos) (Versión de Taylor)

Grupo del año: BTS

Álbum del año: Harry Styles – Harry’s House