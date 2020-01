Estos son los memes más divertidos del último escándalo que protagonizó Danna Paola

En Twitter la cantante y actriz Danna Paola se ganó en número en tendencias, luego de que se defendiera de un insulto por parte Gibran Gutiérrez durante un reconocido programa mexicano.

De momento, su nombre se ve encabezando el trending con más de 190 mil comentarios sobre el suceso, y la mayoría de ellos son los tan afamados memes.

Entonces si juntamos el Danna Paola vs Gibrán con el Lolita vs Jolette, Niurka vs Aura y Belinda vs Ha*Ash; se puede decir que ya tenemos los 4 momentos mas icónicos de la televisión mexicana. pic.twitter.com/IRJvrMSZtR

— Manuel Borbolla (@manuborbollaMX) January 6, 2020