Estreno de Black Widow de Marvel es un momento triunfal para el cine

Millones de fans de Marvel están a punto de volver a una sala de cine por primera vez desde que comenzó el «distanciamiento físico».

La ocasión es la película «Black Widow» de Marvel, la más esperada de este verano que se estrena a nivel mundial en este momento, «y la expectativa global de la industria para el fin de semana es de hasta US$ 140 millones», informaron el miércoles Anthony D’Alessandro y Nancy Tartaglione de Deadline.

Fandango dice que la venta de entradas anticipadas estableció un récord para 2021, lo que significa que «Black Widow» ya superó a «F9», que fue el gran hito de junio para la industria. En Fandango, la película «también está superando a los títulos prepandémicos de Marvel Spider-Man: Homecoming (2017) y Doctor Strange (2016)», escribió Pamela McClintock de The Hollywood Reporter. Por supuesto, hay una tonelada de demanda acumulada. «Han pasado más de dos años desde que una película de superhéroes de Marvel/Disney («Avengers: Endgame») adornó la gran pantalla», señaló McClintock. «A Endgame, que se estrenó a finales de abril de 2019, le siguió en julio de ese año Spider-Man: Far From Home, de Sony/Marvel». Se mida como se mida, ha pasado mucho tiempo, así que este lanzamiento es un momento de magia cinematográfica.

Las expectativas de Disney

En Estados Unidos, «Black Widow» abre en preestreno este jueves a las 5:00 p.m. (hora de Miami). El viernes estará disponible en streaming, a un precio de US$ 30, a través de Disney+ Premier Access. La opción de streaming hace que las predicciones y proyecciones de taquilla sean un poco más complicadas de lo habitual. Pero el equipo de Deadline dijo que «Black Widow» «podría tejer entre US$ 80 y US$ 90 millones en 4.100 cines», mientras que «Disney está apuntando conservadoramente a US$ 75 millones en 3 días en Estados Unidos». En cualquier caso, eso sería un récord de la era de la pandemia, ya que «F9» obtuvo US$ 70 millones a nivel doméstico en su primer fin de semana.

Así que este sábado, Bob Chapek, CEO de Disney, probablemente recibirá algunas palmaditas en la espalda de sus hermanos magnates de los medios de comunicación en Sun Valley.

La opinión de Lowry

Brian Lowry escribe: «Mi crítica completa se publicará el jueves en CNN Entertainment, pero vale la pena señalar que esta película se posiciona como una entidad independiente, con el personaje del título revisando su antigua vida entre los acontecimientos de las películas ‘Captain America: Civil War’ y ‘Avengers: Infinity War’. Por supuesto, siendo Marvel, la película aún contiene semillas que podrían ser cosechadas en otras partes de su universo cinematográfico más amplio…»

Lowry añade: «Además, sea cual sea el resultado de la taquilla, sería enormemente útil tener una idea de cómo es el índice de compra de Disney+, datos que los estrenos de un día no comparten. Sin eso, no hay manera de saber realmente lo rentable (o no) que puede ser la película, así como la medida en que la opción de streaming podría estar canibalizando los ingresos de las salas de cine, en lugar de simplemente añadir los ingresos de la gente que no estaría dispuesta a salir corriendo a verla de todos modos…»

Panorama de las taquillas