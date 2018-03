Mira los estrenos que Netflix te trae para abril

Empieza abril y tienes buenas opciones para disfrutar en Netflix, con películas o documentales que van desde la ciencia ficción hasta la supervivencia animal.

En este mes podremos ver la nueva versión del clásico de la televisión Perdidos en el espacio. De 1965 se estrena para la plataforma el próximo 13 de abril.

Para quienes no la conocen, se trata de una familia que se pierde durante una misión y aterriza en un planeta desconocido.

Series

También, la segunda parte de La casa de papel, que cuenta la historia de 8 ladrones que toman rehenes y se refugian en la Fábrica Nacional de Moneda de España, y el líder de la banda manipula a la policía.

Además, la temporada de The Walking Dead, que llega el 15 de abril; The Alienist el 19 y The Letdown para el 21 de abril.

Películas

En cuanto a películas, desde hoy puedes disfrutar de Cenicienta; el 6 de abril 6 Balloons, un drama sobre una mujer que busca llevar a su hermano a rehabilitación mientras cuida a su sobrino de 2 años.

Y la comedia, La peor semana, del 27 de abril, con Adam Sandler y Chris Rock, que narra la semana previa a la boda de los hijos de los protagonistas.

Documentales

Y en documentales, hoy también puedes ver El reino de los monos, que sigue a un macaco recién nacido y a su madre que sobreviven a sus depredadores y a los integrantes de su propia manada; lo narra la actriz Tina Fey.

Y el 20 de abril, Mercury 13, que retrata a mujeres que fueron evaluadas en 1961 para volar al espacio y las reacciones que tuvieron cuando fueron elegidos para la misión de la NASA a solo hombres.

