¡Murió como héroe! Entrenador protegió con su cuerpo a estudiantes

El entrenador de fútbol americano y guardia de seguridad, Aaron Feis, de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, fue uno de los 17 fallecidos durante la masacre perpetrada por el exalumno Nikolas Cruz, al usar su cuerpo como escudo humano y proteger a los alumnos.

Feis fue una de las víctimas en el tiroteo masivo que ya se califica como uno de los 10 más mortíferos en la historia de Estados Unidos.

Según el relato de Colton Haab, un joven de 17 años a la cadena CNN, el entrenador protegió a tres niñas de los disparos.

Fue el equipo de fútbol americano de la escuela que confirmó su muerte con un mensaje en su cuenta de Twitter.

It is with Great sadness that our Football Family has learned about the death of Aaron Feis. He was our Assistant Football Coach and security guard. He selflessly shielded students from the shooter when he was shot. He died a hero and he will forever be in our hearts and memories pic.twitter.com/O181FvuHl3

— MS Douglas Football (@MSDEagles) 15 de febrero de 2018