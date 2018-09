Vomita y grita de dolor, estudiantes se entrenan con maniquí “casi humano”

¿Tiene miedo de caer en las manos de un dentista inexperto? Estos estudiantes se preparan para salir al mercado laboral en Francia.

Su paciente en la Universidad de Estrasburgo es un maniquí “hiperrealista”.

La Facultad busca que la primera práctica no sea con un paciente de carne y hueso, pero que la experiencia sea lo más realista posible.

Estudiantes practican antes de enfrentar la realidad

Inès Ettwiller, estudiante de quinto año de cirugía dental dice:

“Sabemos cómo hacer las cosas, eso no es un problema, la parte técnica la tenemos. Todo lo relacionado con el paciente se nos enseña en la teoría, pero no podemos practicarlo hasta que no estemos allí. Esto permitirá a los estudiantes entrenar con este paciente antes de hacerlo con un paciente real”.

El maniquí respira, parpadea, suda o habla, según quiera el profesor.

En escenarios más delicados, puede gritar de dolor, sangrar o vomitar.

El ingeniero Franck Vezilier asegura que “creamos escenarios completos de acuerdo con el objetivo educativo, y aquí puedo tener una interacción con el estudiante gracias al micrófono. Escucho todo lo que sucede, puedo hablar e interactuar con el alumno para ver cómo maneja el aspecto de la relación con el paciente también”.

El maniquí es fabricado por la empresa noruega Laerdal Medical y cuesta 70 mil euros.

