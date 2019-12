Evo Morales asegura que volverá a Bolivia

El expresidente de Bolivia Evo Morales dijo que desde Argentina aporta a la campaña del (MAS) de cara a las nuevas elecciones generales que se realizaran en 2020.

“Llegó a Argentina animado desde acá aportar en la campaña, estoy convencido que vamos a ganar nuevamente las elecciones”, aseguró Morales.

Morales aseguró que hacer política es su derecho y aseguró que volverá a Bolivia.

“Si no me permiten entrar voy a ver la forma de buscar acompañado por personalidades, por la prensa, entra allá a hacer campaña. No tengo miedo a la detención”, dijo el expresidente.

Al ser consultado por CNN sobre las irregularidades encontradas en las actas de las elecciones generales en octubre reportadas en un informe de la Organización de Estados Americanos, Morales aseguró que ese informe “pretendía incendiar a Bolivia”.

El expresidente vinculó el informe a las muertes registradas en Bolivia durante las protestas que desataron las denuncias de fraude electoral y su renuncia a la presidencia.

“Aunque todos esos votos pasaran a la derecha, igual ganamos en la primera vuelta”, expresó Morales.

*Con información de CNN

