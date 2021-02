Ex diputado Gudy Rivera solicita la libertad condicional

El ex diputado Gudy Rivera condenado por tráfico de influencias, ha solicitado la libertad condicional sin embargo por diferentes acciones dicha petición no ha podido ser conocida.

La defensa del ex diputado Gudy Rivera, ha presentado una solicitud de libertad condicional para la posibilidad de terminar su condena en libertad.

Sin embargo, la acción que pretendía conocerse este viernes ha generado discusión al respecto. Según el Ministerio Público, el juez de ejecución, Israel Celada, declaró improcedente la petición por haberse iniciado prematuramente la discusión de la petición pues había pendiente de resolver una apelación.

Por su parte, los abogados de Rivera aseguran que la petición no fue rechazada, sino que no se pudo conocer, ya que el Ministerio Público aseguro que no fue notificado a tiempo y no contaba con la documentación para argumentar su negativa a la petición.

Ante esta situación el juez decidió dar tiempo al ministerio público, situación por la que el abogado Jorge Pinto, decidió recusar al juez pues asegura que en dicha acción mostró su parcialidad para con el ente investigador.

De momento, la audiencia para conocer dicha petición queda detenida hasta que no se solvente la recusación presentada en contra de Celada.