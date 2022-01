Ex diputados Emilene Mazariegos y Edgar Cristiani piden cerrar caso a su favor

Los ex diputados Emilene Mazariegos y Edgar Cristiani se presentaron ante le juzgado de mayor riesgo D para solicitar que se cierre el caso Odebrecht a su favor luego que estos dieran declaración en calidad de colaboración eficaz, pero una apelación impidió su objetivo.

Los ex diputados Emilene Mazariegos y Edgar Cristiani, se presentaron ante la juez de mayor riesgo D, Erika Aifan para solicitar que se diera cumplimiento a lo estipulado en el acuerdo de colaboración eficaz luego de haber rendido declaración y así por medio de un criterio de oportunidad se les cerrara el caso Odebrecht a su favor.

Según los ex parlamentarios, tras cumplir con haber delatado a otros funcionarios dentro del caso, ya habían cumplido con lo estipulado por lo que deberían desligarlos del caso, no obstante la juzgadora suspendió la audiencia, derivado a que otro de los implicados siendo este Carlos Batres Gil, impugnó dichos acuerdos de colaboración eficaz y a la fecha no se ha resuelto por parte de la sala de apelaciones correspondiente si estos acuerdos continúan vigentes o no.

Por lo que hasta que no existe una resolución al respecto se puede resolver la petición de los ex diputados.

A su vez, la defensa de estos hizo saber que dada esa circunstancia tampoco se podía hacer efectivo el pago de los resarcimientos ordenados hasta que no se indique si dicho acuerdo esta o no vigente.