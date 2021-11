Ex investigador revela posible tráfico de influencias de Erick Melgar Padilla

Durante la audiencia de primera declaración en contra del comandante de la Guardia de Honor, Erick Melgar Padilla, el Ministerio Público ha reproducido una serie de audios en donde un ex investigador revela un posible tráfico de influencias.

En la audiencia de primera declaración que se realiza en contra del comandante de la Guardia de Honor, Erick Melgar Padilla, ante el Juzgado de Mayor Riesgo C, por su posible vinculación al caso Manipulación de Justicia, el Ministerio Público ha presentado una serie de declaraciones, entre estas la de un ex investigador de la fiscalía contra el crimen organizado que detalla como se modificaron aspectos de la investigación luego que Melgar Padilla visitara al ex fiscal Rony López.

Según la declaración presentada en diversas ocasiones intentaron llevar ordenes de captura que después fueron cambiadas a petición de la fiscalía.

De momento la audiencia continuará este miércoles a la espera que el Ministerio Público solicite que ligue a proceso al militar, mientras que la defensa presenta sus argumentos.

Por este caso, el ex fiscal Rony López ya se encuentra ligado a proceso penal a la espera de conocer si debe o no enfrentar juicio.