Ex ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, es señalado en EE.UU. de lavar dinero del narcotráfico

El ex ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, es señalado por la justicia de Estados Unidos de lavado de dinero.

En un comunicado del Departamento de Justicia de esa nación, se asegura que fiscales federales del sur de la Florida señalan a Urruela de ayudar a lavar cerca de US$10 millones provenientes del narcotráfico.

Según los fiscales, Valladares Urruela apoyó durante 4 años el tráfico de drogas al crear una demanda de dinero que no pudiera ser rastreable, el cual utilizó para «sobornar a políticos corruptos guatemaltecos».

Ariana Fajardo Orshan, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, Robert E. Bornstein, Agente Especial Interino a Cargo, FBI, División Criminal de la Oficina de Campo de Washington, y Kevin W. Carter, Agente Especial a Cargo, DEA, División de Campo de Miami, hicieron el anuncio.

Entre los cómplices de Urruela hay un «importante narcotraficante», además de un político y el empleado de un banco nacional.

Según los funcionarios estadounidenses, el empleado del banco era el conducto entre quienes tenían el efectivo sucio (el narcotraficante y el político) y la persona que lo necesitaba (Valladares Urruela).

Se dice que los conspiradores ejecutaron un sofisticado esquema de lavado de dinero que supuestamente involucró, entre otras actividades, intercambios ilegales de dinero en diferentes países por medio de «transacciones espejo» que no dejaron rastros en papel, además del «desarrollo de oportunidades de inversión fraudulentas que produjeron ganancias financieras falsas, la creación de documentos falsos para hacer que las ganancias obtenidas ilegalmente parezcan legítimas y las entregas constantes de grandes cantidades de efectivo».

Esta conspiración de lavado de dinero duró de 2014 a 2018 e incluyó la movilización de dinero a diferentes lugares de América del Sur, aseguran los funcionarios.

Se asegura que Valladares Urruela «recibió regularmente mochilas, bolsos de lona y maletines llenos de efectivo sucio e imposible de rastrear que sabía que provenía del narcotráfico y la corrupción y lo usó para sobornar a políticos guatemaltecos».

Parte del dinero del supuesto plan de Valladares Urruela con sus coconspiradores pasó a través de cuentas bancarias estadounidenses. Al menos dos compañías de Miami presuntamente ayudaron a los conspiradores a trasladar dinero a Sudamérica.

Former Guatemalan Official Who Used Drug Trafficking Proceeds and Other Dirty Cash to Bribe Corrupt Politicians Charged in Miami Federal Court @TheJusticeDept @SDCAnews @FBIMiamiFL @DHSgov @CBPFlorida https://t.co/siDyNMYtuY

— US Attorney SDFL (@SDFLnews) August 5, 2020