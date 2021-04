Ex policía Derek Chauvin es declarado culpable por la muerte de George Floyd

Culpable de todos los cargos: ese fue el veredicto del jurado en el juicio contra Derek Chauvin por la muerte de George Floyd.

Los 12 miembros del jurado declararon a Chauvin culpable de homicidio accidental, homicidio no intencional con desprecio por la vida y homicidio no intencional en la comisión de delito grave.

¿Qué viene ahora? Después de que el juez Peter Cahill leyó y confirmó el veredicto con el jurado, anunció los próximos pasos técnicos, incluida la programación de la sentencia en ocho semanas.

Cahill dijo que el tribunal examinaría los argumentos escritos de Derek Chauvin «dentro de una semana» y emitiría conclusiones fácticas al respecto. Luego ordenarán un informe de investigación previo a la sentencia, que debe terminarse «en cuatro semanas». Eso será seguido por una sesión informativa sobre el informe de la investigación previa a la sentencia dentro de seis semanas y «dentro de ocho semanas tendremos sentencia».

Los miembros del jurado deliberaron durante 4 horas este lunes y reanudaron la deliberación esta mañana a las 8 a.m., hora local. El tribunal no especificó en el aviso cuándo dejaron los miembros del jurado de deliberar.

Chauvin, de 45 años, fue acusado de los cargos de homicidio accidental, homicidio no intencional con desprecio por la vida y homicidio no intencional en la comisión de delito grave, de los cuales se ha declarado inocente. Los cargos deben considerarse por separado. Por lo que Chauvin podría ser condenado por todos, algunos o ninguno de ellos.

La reacción del hermano de George Floyd

El hermano de George Floyd, Philonise Floyd, esperó la lectura del veredicto en la sala del tribunal, con la cabeza bajo y las manos juntas. Parecía alternarse entre rezar, mirar hacia Chauvin y mirar hacia abajo rezando de nuevo.

Cuando se leyó el primer veredicto de culpabilidad, sus manos comenzaron a temblar mientras estaban unidas. Se volvieron más temblorosos durante el segundo veredicto y durante el tercero, sus manos temblaban de un lado a otro con los ojos cerrados mientras su cabeza asentía hacia arriba y hacia abajo.

Después de que concluyó la lectura del veredicto, se vio a Philonise Floyd llorando mientras abrazaba a los cuatro fiscales. Los ojos del fiscal Steve Schleicher también estaban rojos mientras se secaba las lágrimas.

«Solo estaba rezando para que lo declararon culpable. Como estadounidense negro, por lo general nunca recibimos justicia», dijo Philonise a Campbell después del veredicto.

Los argumentos en el caso de Floyd

El jurado empezó a deliberar, después de la jornada de argumentos finales de la Fiscalía y la defensa este lunes. Para concluir su caso, un fiscal dijo que Chauvin se arrodilló sobre el cuello y la espalda de Floyd durante 9 minutos y 29 segundos debido a su orgullo y su ego frente a los testigos preocupados.

«Él no iba a dejar que esos transeúntes le dijeran lo que tenía que hacer. Iba a hacer lo que él quisiera, como quisiera, durante el tiempo que quisiera. Y no había nada, nada que pudieran hacer al respecto porque él tenía la autoridad. Él tenía el poder, y los otros policías, los transeúntes no lo tenían», señaló el fiscal Steve Schleicher. «Él intentaba ganar, y George Floyd lo pagó con su vida».

Los comentarios sobre el orgullo y el ego de Chauvin fueron la primera vez que los fiscales discutieron específicamente la mentalidad del expolicía en el momento en que Floyd murió el 25 de mayo de 2020. Elementos que son clave para los cargos de homicidio intencional sin premeditación y homicidio involuntario en un acto eminentemente peligroso para otros que se le imputan.

En respuesta, el abogado defensor Eric Nelson dijo que Chauvin actuó como lo haría un «agente sensato» en esa situación. También añadió que no había pruebas de que Chauvin usara intencionalmente o a propósito una fuerza que fuera ilegal.

«Hay que verlo desde el estándar de un agente de policía razonable. Hay que tener en cuenta que los agentes son seres humanos, capaces de cometer errores en situaciones de gran tensión», dijo Nelson. «En este caso, la totalidad de las circunstancias que conocía un agente de policía razonable en el preciso momento en que se utilizó la fuerza demuestra que se trató de un uso autorizado de la fuerza, por muy poco atractivo que sea. Esto es duda razonable», insistió.

El fiscal Jerry Blackwell rechazó entonces la afirmación de la defensa acerca de que Floyd murió a causa de una condición conocida como corazón dilatado o miocardiopatía dilatada.

«La razón por la que George Floyd murió es porque el corazón del señor Chauvin es demasiado pequeño», dijo.

Después, el juez Peter Cahill instruyó el lunes a los miembros del jurado sobre la ley antes y después de los argumentos finales. Finalmente, los envió fuera de la sala justo después de las 5 p.m., hora de Miami, para que empezaran a deliberar sobre el veredicto que se produce este martes.