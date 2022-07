Ex primer ministro de Japón es baleado durante discurso

El ex primer ministro de Japón Shinzo Abe fue trasladado de urgencia al hospital luego de recibir un balazo durante un discurso en Nara, Japón, informa la cadena pública de medios NHK.

Según un funcionario de la facción del Partido Liberal Democrático, Abe recibió un disparo en el pecho y se lo llevó una ambulancia, reportó NHK.

La policía arrestó a un hombre bajo sospecha de intento de asesinato y recuperó un arma, según NHK.

Abe daba un discurso de campaña electoral en Nara, Japón, indicó NHK. Llegó a Nara desde el aeropuerto de Haneda vía el aeropuerto de Osaka para dar un discurso en la calle y apoyar a los candidatos del Partido Liberal Democrático (PLD) antes de las próximas elecciones a la Cámara Alta programadas para este domingo. Después de seguir con discursos en Kyoto, planeaba dirigirse a la prefectura de Saitama, vecina a la capital, Tokio.

La NHK informa que Abe fue trasladado a la Universidad Médica de Nara.

CNN aún no ha podido verificar de forma independiente estos reportes de NHK.

🔴Advertencia: imágenes fuertes🔴 Este fue el momento en que le dispararon al exprimer ministro de Japón, Shinzo Abe. pic.twitter.com/gcsem4L6a4 — Político MX (@politicomx) July 8, 2022

Un funcionario del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nara dijo que puede confirmar que un hombre colapsó mientras daba un discurso el viernes y que ese hombre fue transportado en ambulancia al hospital. El funcionario dijo que no puede confirmar la identidad del hombre o su estado médico actual.

Según Reuters, el secretario jefe del gabinete de Japón, Hirokazu Matsuno, dijo que se desconoce el estado del primer ministro Shinzo Abe.

El ex primer ministro australiano Malcom Turnbull tuiteó:

“Horrorizado por esta terrible noticia de Japón. Abe Shinzo es uno de los grandes líderes de nuestro tiempo. En este momento debemos esperar y rezar para que salga adelante”.

El ex primer ministro Shinzo Abe fue el primer ministro con más años de servicio en la historia de Japón.

🇯🇵#JAPÓN 🚨#URGENTE | El exprimer ministro, Shinzo Abe "se encuentra en estado de paro cardiopulmonar" tras ser baleado, informa el departamento de bomberos. Fue trasladado en un helicóptero a un hospital. #RochexRB27 pic.twitter.com/i5ySRCvNYF — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) July 8, 2022

Según la agencia de noticias, Asociated Press, un funcionario de bomberos dice que el ex primer ministro japonés no estaba respirando y su corazón no latía mientras era transportado por aire a hospital tras ser herido de bala.

🚨🇯🇵 | AHORA Japón Otro vídeo muestra después del atentado contra el ex Primer Ministro de Japón Shinzo Abe donde perdería la vida. pic.twitter.com/sKTnovSeHB — Ernesto (@ernestormj) July 8, 2022

*Noticia en desarrollo