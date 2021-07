Ex rector Estuardo Gálvez solicita medida sustitutiva

El ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Estuardo Gálvez, ha solicitado a la juez de Mayor Riesgo D la posibilidad de obtener una medida sustitutiva, situación a la que se ha opuesto el Ministerio Público.

Entre la petición sus abogados defensores aseguraron que en el tema humanitario, Gálvez es una persona susceptible a contraer COVID-19 en la prisión, mientras que en lo que concierne al proceso como tal, aseguran que existe la voluntad del ex rector de no huir del país para así solventar su situación legal además que ya no existe la posibilidad de que este influya en testigos por lo que no podría existir un peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad.

Por su parte, el Ministerio Público se opuso a la petición, pues a su consideración si existen motivos para que continúe en prisión preventiva, principalmente porque existen señalamientos de Gustavo Alejos, quien funge como testigos dentro del caso, de haber sido objeto de amenazas y esto podría ser un impedimento para otorgarle la medida.

Este argumento, generó molestia en la defensa de Gálvez, quien aseguro que dichas declaraciones de Alejos no constan dentro de la carpeta judicial por lo que no pueden ser tomadas en cuenta.

De momento, Aifan aplazó la audiencia para el próximo viernes, fecha en la cual decidirá si le otorga o no la medida solicitada.