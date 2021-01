Ex secretario de Bienestar Social busca medida sustitutiva

El ex secretario de Bienestar Social Carlos Rodas, intenta obtener una medida sustitutiva al igual que otros dos ex funcionarios de dicha dependencia, sin embargo la audiencia fue suspendida por el Tribunal Séptimo de sentencia Penal.

Luego que el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal decidiera otorgarle la medida sustitutiva a la ex subsecretaria de Abrigo Anahi Keller y al ex director de la casa hogar Virgen de la Asunción, Santos Torres, ambos implicados dentro del caso Hogar Seguro, el ex secretario de Bienestar Social Carlos Rodas, solicitó la posibilidad de acceder a la misma, sin embargo la audiencia fue suspendida.

Según se conoció, se tenía previsto que este miércoles, la juez Rosa María López conociera la petición de Rodas y así determinara si también puede salir de la prisión preventiva o continua en esa situación, pero ante la carga de trabajo la misma se suspendió.

Al momento no se ha dado a conocer la fecha en que podría conocerse la petición de Rodas.

Mientras tanto, aún falta que una sala de apelaciones conozca la apelación presentada por el Ministerio Público y los querellantes adhesivos del caso para que se de marcha atrás a la decisión que fue dada por López de conceder la medida sustitutiva a los otros dos ex funcionario