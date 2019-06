Ex subsecretario de la SAAS admite que fue beneficiado con contratos

El ex subsecretario de la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad (SAAS), Miguel Ángel Martínez, rinde declaración en anticipo de prueba dentro del caso Cooptación del Estado y admite que fue beneficiado con contratos para su empresa de seguridad en diferentes entidades del Estado.

En la reactivación del caso Cooptación del Estado, este martes dio inicio la declaración en calidad de anticipo de prueba del ex subsecretario de la SAAS, Miguel Ángel Martínez, pero algunos abogados y acusados han desistido de escucharlo por considerar que las acusaciones que el ex funcionario podría verter no les afectan.

Tras aceptar la salida de los defensores, el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez procedió a escuchar a Martínez, quien asegura que parte de los beneficios por ayudar a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti a realizar sus operaciones, fue la de continuar con los contratos para su empresa de seguridad, “Escorpión” con diferentes entidades del Estado.

Martínez enfatizó que el primer lugar donde buscaban mantener los contratos era en el Registro de Información Catastral, y posteriormente en otras entidades. De momento, la declaración continúa ante el juez Gálvez a la espera de que concluyan los interrogatorios de los defensores.

