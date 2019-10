Testigo: el «Chapo» dio US$1 millón para campaña de Juan Orlando Hernández

Este lunes el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández negó enfáticamente lo declarado por un testigo en el juicio que se le sigue contra su hermano en Nueva York.

“Quiero decirles que cualquier acusación de que su servidor como candidato o en cualquier otro momento haya recibido o aceptado recibir dinero del Chapo o puso alguien para recibir dinero de él, eso es 100% falso, absurdo y ridículo”, dijo en una declaración televisada.

En el cuarto día del juicio contra Juan Antonio “Tony” Hernández, excongresista de Honduras y hermano del presidente del país, un testigo presentado por la Fiscalía aseguró haber participado en una reunión en 2013 en El Paraíso en la que el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán habría entregado a Tony Hernandez un millón de dólares en efectivo.

La semana pasada cuando los fiscales mencionaron este supuesto pago en sus argumentos de apertura, el abogado de Guzmán Jeffrey Lichtman afirmó que las declaraciones de los fiscales contra su cliente son falsas.

El testigo que declaró este lunes es Alexander Ardón, exalcalde municipal de El Paraíso. Según el testimonio de Ardón, Tony Hernández dijo en esa reunión que el dinero sería usado para la campaña presidencial de su hermano Juan Orlando. Ardón agregó que el dinero se encontraba en fajas de US$ 50.000 y 100.000, “envueltas en bolsas negras”. El exlegislador se encuentra detenido en Estados Unidos y acusado de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, uso y porte de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Ardón se declaró culpable de liderar una banda de narcotraficantes.

En su declaración, Ardón mencionó también al expresidente de Honduras Porfirio Lobo. Ardón dijo que Lobo le aseguró que si él ganaba las elecciones generales, Juan Orlando Hernández sería presidente del Congreso.

Según Ardón, Tony Hernández le aseguró también que si Porfirio Lobo ganaba las elecciones, él (Tony) tendría acceso al control de los radares que ayudaban en el combate al tráfico de drogas. CNN está intentando obtener una reacción de Lobo. El viernes el expresidente había dicho en nuestro medio afiliado Televicentro que nunca recibió financiamiento del narcotráfico. Además ese mismo día escribió en Twitter: “No he recibido dinero, no he sido, ni soy, ni seré amigo, socio y mucho menos colaborador de ningún delincuente”.

El presidente de Honduras ha negado en varias oportunidades tener vínculos con la venta ilegal de drogas, afirmando que “pretenden desacreditar y desestabilizar al único gobierno que ha atacado al narcotráfico”.

Tony Hernández está acusado de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, pero rechaza todos los cargos en su contra. Fue arrestado el 23 de noviembre de 2018 en Miami. Los abogados del acusado se han negado a comentar sobre acusaciones en contra de Tony Hernández mientras el juicio esté en curso. Sin embargo, el equipo de la defensa de tendrá oportunidad de cuestionar a los testigos.

Según documentos presentados por varios fiscales federales en agosto, el presidente Hernández, su hermano menor, otros políticos y agentes de la ley de su país formaron parte de un “plan criminal más amplio” para usar el narcotráfico “con el fin de consolidar el poder y el control en Honduras”. El presidente Hernández no fue acusado formalmente en este

