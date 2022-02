Exalcalde va a juicio señalado de participar en linchamiento

La juez de mayor riesgo C decidió enviar a juicio al ex alcalde de concepción Sololá, Cruz Lupic Salazar, acusado de haber participado en el linchamiento del también ex alcalde de la localidad Basilio Juracan en el año 2015.

Cruz Lupic Salazar, quien fue alcalde de Concepción Sololá en el periodo del año 2000 al 2004, enfrenta proceso penal por supuestamente haber participado en el linchamiento provocado al ex alcalde de la localidad Basilio Juracán.

En este caso el Ministerio Público solicitaba que se declarara la clausura provisional del caso a favor de Salazar por asegurar no haber pruebas suficientes en su contra pero la juez de mayor riesgo C, Silvia de León indico que las pruebas presentadas mostraban una posible participación del ex alcalde.

La juez señaló que a pesar de que el ente investigador señala que las pruebas son insuficientes, en la carpeta y lo entregado en la investigación dan muestra que existe una posible participación que es necesario que un tribunal evalúe en juicio.

Con esta decisión se espera que para la próxima semana se lleve a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba y se traslade el expediente al tribunal correspondiente para que se fije una fecha para el debate oral y público.