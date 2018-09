Apoyo de Asociación a Jimmy Morales no es “representativo”

El apoyo de la Asociación de Dignatarios de la Nación de la Asamblea Nacional Constituyente a Jimmy Morales no es “representativo”, asegura expresidente del Congreso.

En una carta dirigida a la Presidencia de la República, la citada asociación manifiesta que la decisión de Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) está apegada a Derecho.

Agrega que no se violentan normas nacionales ni internacionales con las acciones que el mandatario ha tomado en dicho ámbito.

Asociación de dignatarios de la nación (ex constituyentes) entregan una carta de apoyo a Jimmy Morales en la que aseguran que el mandatario actuó conforme a Derecho al no renovar el mandato de la Cicig y piden a la CC que no tome decisiones contrarias. pic.twitter.com/gSCxxh9rLU

— Canal Antigua (@CanalAntigua) 5 de septiembre de 2018