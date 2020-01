Exdiputado Escribá asegura que jueza Aifán no puede conocer su caso

Por un recurso en el cual asegura que la juez Erika Aifan no puede conocer su caso, la audiencia de primera declaración para el ex diputado Armando Escribá se aplazó.

Se pretendía que este miércoles se iniciara con la audiencia de primera declaración contra el ex diputado Armando Escribá, por su presunta vinculación el caso Construcción y Corrupción sin embargo, la defensa del ex parlamentario presentó un recurso en el cual asegura que la juez de mayor riesgo D, Erika Aifan no puede conocer el proceso.

Según se explicó, desde el momento en que la CSJ le retiró la inmunidad a Escribá, el expediente fue trasladado por parte de la dirección de gestión penal a manos del juzgado noveno de primera instancia penal.

Además se indica que los delitos por los cuales esta señalado el ex diputado, que son concusión y fraude, no son delitos de alto impacto por lo que en lugar de que sea Aifan la juzgadora, debe ser la juez noveno Silvia Morales.

Se tiene previsto que el próximo de 5 de febrero, se discuta este recurso donde tanto la defensa como el ministerio público presentarán sus alegatos para que Aifán pueda resolver y determinar si continúa en sus manos el proceso o cambia de juez.

