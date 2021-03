Expediente de Mynor Moto pasa a juzgado noveno pluripersonal de primera instancia penal

Luego que la Corte Suprema de Justicia informara que Mynor Moto ya no goza de inmunidad al no desempeñar el cargo de Juez, el expediente ha sido trasladado al juzgado noveno pluripersonal de primera instancia penal.

En la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia en la cual da luz verde para que la fiscalía contra la corrupción actué contra Mynor Moto si así lo considera necesario

Se indica que Moto ya no no goza de las prerrogativa del derecho de antejuicio ya que no se encuentra en el ejercicio del cargo de Juez tercero pluripersonal de primera instancia penal.

De acuerdo a los magistrados eso se da porque Moto hizo formal entrega del cargo y considerando que en la actualidad terceras personas se encuentran en el ejercicio de este, es inviable sostener que goza de inmunidad que le confiere el puesto.

Por tal razón ha decidido enviar el expediente al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal para que así se designe al juzgado que llevará el proceso contra Moto.

En ese sentido, por sorteo dicho centro ha designado al juzgado noveno pluripersonal de primera instancia penal para que se haga cargo del caso, pero dado a que la fiscalía contra la corrupción realiza los señalamientos contra Moto dentro del caso Libramiento de Chimaltenango que ya se encuentra a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo C, se tiene previsto que se solicitará la conexión del caso de modo que si se necesita pedir una acción penal contra el ex juzgador, se realice directamente a la juez Silvia de León.