Expertos cuestionan el fin de la pandemia

Dos pasos hacia adelante y luego dos pasos hacia atrás. Esa es la reacción de muchas personas con respecto a la pandemia de covid, ya que la variante delta parecía estar disminuyendo, solo para ser reemplazada por ómicron. Estados Unidos es actualmente la nación más afectada por la variante extremadamente contagiosa de ómicron. El lunes se reportaron unos 1,35 millones de nuevas infecciones, el total diario más alto para cualquier país del mundo.

La incertidumbre, estrés y ansiedad están pasando factura

A las personas que se preguntan si la pandemia alguna vez desaparecerá.

El artículo señaló que el ómicron «es un recordatorio aleccionador de que el SARS-CoV-2 (el virus que causa COVID-19) tiene la ventaja de una mutación rápida y puede producir nuevas variantes más rápido de lo que a nadie le gustaría».

El doctor David Aronoff, un experto en enfermedades infecciosas y presidente del departamento de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, indica que mirar el futuro de una pandemia que tomó completamente al mundo por sorpresa en 2019 «es como un vehículo de salud pública que intenta atravesar el mal tiempo de una pandemia»,

«Y aunque tenemos los mejores faros, no podemos ver más allá de esta niebla. En otras palabras, realmente no sabemos si habrá otra variante que pueda crear muchos estragos», dijo.

«Creo que la gente está empezando a darse cuenta lentamente de que necesitamos aprender a vivir con esto, porque el virus no va a desaparecer», dijo la doctora Lucy McBride, doctora de atención primaria en Washington.

«En última instancia, se volverá endémico como cualquier otro rinovirus (como el resfriado común) con el que vivimos», predijo durante una entrevista. «Sin embargo, es posible que necesitemos una inyección anual para protegernos contra la infección».

La salud física, la protección de la salud mental durante la pandemia también será clave.

«Estamos agotados y frustrados porque tenemos que trabajar en contra de esta programación en nuestros cerebros que constantemente trata de hacer predicciones, y eso ha sido difícil de hacer con este virus», explicó Christine Runyan, profesora del departamento de medicina familiar y salud comunitaria de la Facultad de Medicina Chan de la Universidad de Massachusetts.

Durante cualquier pandemia futura, «las personas que tienen un alto grado de flexibilidad psicológica experimentarán menos frustración», dijo.

Runyan predice que la variante ómicron alcanzará su punto máximo a fines de enero, con casos que caerán en febrero y marzo. «Pero entonces, probablemente saldrá otra variante», dijo.

«Hay una sensación de pesimismo de que esto no va a desaparecer en ningún momento en el futuro cercano», explicó Kevin Antshel, director del programa de psicología clínica de la Universidad de Syracuse. «Necesitamos ser más tolerantes con la incertidumbre, ya que nos ayudaría a sobrellevar y ajustar nuestra forma de vida, que debería incluir un fuerte sistema de apoyo social».

Asunto para el «largo plazo»

Además de los expertos, la gente en todo Estados Unidos también tenía opiniones.

«Creo que COVID está con nosotros a largo plazo, y estoy tratando de no dejar que me moleste», dijo Rosemary McMahon en Stuart, Florida, a VOA. «Espero que se les ocurra una cura, pero no voy a dejar que esto afecte mi bienestar mental. Las vacunas parecen estar funcionando. Creo que la sociedad debería tratar el COVID como cualquier otro virus».

«Tampoco me preocupa que esté ahí para siempre», dijo Chris Mohr de Denver, Colorado, «porque creo que eventualmente, tendremos esto más bajo control. Sin embargo, me preocupa especialmente erradicar la infección en lugares como África, que en gran medida no ha sido vacunada».

Carolyn Turner, de Carlsbad, California, dijo que cree que «todos los gobiernos tendrán que exigir vacunas durante cualquier pandemia, porque los no vacunados están poniendo al resto de la sociedad en riesgo a largo plazo».

Si las pandemias continúan, la sociedad tendrá que evolucionar y cambiar, señalaron los expertos.

Koenen dijo que más personas en Estados Unidos pueden optar por usar máscaras «la mayor parte del tiempo». Y puede que no sea aceptable que las personas vayan a trabajar con un resfriado o que los niños vayan a la escuela cuando no se sienten bien.

Aronoff dijo que predecir cuándo es probable que ocurran pandemias es clave.

«Hemos sido horribles al predecir el futuro de esta pandemia», dijo. «Pero definitivamente estamos mejorando en saber lo que debemos hacer para mantener a las personas seguras, como tener vacunas y terapias ampliamente disponibles. Si hacemos esas cosas, creo que llegaremos a un lugar con sars-CoV-2 donde estaremos bien coexistiendo con futuras pandemias».

Fuente: VOA

