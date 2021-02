Tras la orden de captura girada en contra de Mynor Moto, la discusión sobre si goza o no de inmunidad ha quedado en el ojo de la opinión pública, pues para algunos no goza de inmunidad al considerar que no es ni juez ni magistrado, y para otros goza de este privilegio al considerarlo magistrado o bien todavía tener la calidad de juez.

Ante esta situación se consulto al exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, Rodolfo Rohrmoser, quien asegura que Moto no goza de este derecho.

Por su parte, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Quesada, afirma que desde el momento en que este fue juramentado tiene el privilegio del antejuicio.

No obstante, para el abogado constitucionalista y exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad Mario Fuentes Destarac, la situación de Moto es complicada, pues puede ser que no tenga inmunidad como magistrado pero pudiese conservar esa prerrogativa por su condición de juez.

Mientras tanto, los expertos coinciden en que serán los órganos correspondientes los que deben dilucidar si Moto goza de antejuicio al tener o no el privilegio de inmunidad.