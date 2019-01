Así fue la explosión de ducto de gasolina en México

Una explosión se registró en un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo. Pemex dijo que “se registró un incendio derivado de la manipulación de una toma clandestina”. El gobernador de Hidalgo Omar Fayad confirmó a CNN que se trató de una toma clandestina.

El gobierno de Hidalgo confirma al menos 66 personas muertas y 76 heridas.

El Gobierno de Hidalgo dijo que “a las 17:04 horas se recibe reporte al 911 de Emergencias sobre fuga de hidrocarburo en carretera Tlaxcoapan-Tlahuelilpan, en inmediaciones de la localidad de San Primitivo, municipio de Tlahuelilpan”.

Según un comunicado de la Presidencia de México, “de acuerdo a los primeros reportes, cientos de personas recolectaban gasolina que se había fugado de un ducto en la comunidad de San Primitivo, cuando se registró una fuerte explosión”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó este sábado su “más sentido pésame a los familiares de las víctimas”.

“Quiero transmitir a los familiares de los heridos que estamos dando atención especial en hospitales, que se está buscando salvar vidas, que eso es ahora para nosotros lo más importante”, agregó en una conferencia de prensa en Hidalgo.

“Vamos a informar sobre los hechos de manera constante… para que todos conozcamos la verdad, que no se oculte nada”, afirmó.

Asimismo, López Obrador indicó que su conferencia de prensa que su gobierno mantendrá el plan que viene desarrollado para acabar con el robo de combustible en su país.”Aunque duela mucho, tenemos que seguir con el plan para acabar con el robo de combustible (…) lamento mucho lo sucedido, me duele, pero tienen que cambiar estas cosas”, aseguró.

En otro pasaje, el mandatario aseguró que este problema “no es un asunto policíaco, militar, no se resuelve con medidas coercitivas”, sino que si hay gente que roba combustible “es porque se le abandonó por completo y esto significa que no han tenido posibilidad de satisfacer sus necesitadas básicas, porque hay millones de pobres en el país”. En esa línea, dijo, habrá respeto a los derechos humanos, “de no responder a agresiones, de no querer enfrentar problemas sociales, con el uso de la fuerza”.

