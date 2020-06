Expolicías acusados de la muerte de George Floyd llegan a la Corte

Se espera que el expolicía de Minneapolis acusado de la muerte de George Floyd y los otros tres agentes señalados ​​comparezcan en la corte a mediodía de este lunes. Derek Chauvin, acusado de homicidio involuntario por la muerte de George Floy el 25 de mayo, aparecerá de forma remota a través de un video, conocido como ITV.

J. Alexander Kueng, Tou Thao y Thomas Lane, quienes están acusados ​​de ayudar e incitar a homicidio intencional sin premeditación y ayudar e instigar a homicidio involuntario en segundo grado, llegarán a la Corte.

Fianzas

La fianza de Chauvin se estableció en US$ 1,25 millones o US$ 1 millón bajo ciertas condiciones, mientras que la fianza para Kueng, Thao y Lane se estableció en US$ 1 millón cada uno o US$ 750.000 bajo ciertas condiciones.

Chauvin, de 44 años, y Thao, de 34, permanecen bajo custodia, según los registros de la cárcel, y Lane, de 37 años, y Kueng, de 26, han sido liberados bajo fianza condicional.

El Caso

La audiencia se produce más de un mes después de que Floyd muriera mientras estaba bajo custodia policial en Minneapolis. Chauvin sujetó a Floyd al suelo y presionó su rodilla contra el cuello de Floyd durante casi ocho minutos mientras Floyd suplicaba “No puedo respirar”. Lane y Kueng ayudaron a contener a Floyd, mientras Thao estaba cerca.

Las autopsias realizadas por la oficina del médico forense del condado de Hennepin y por una autopsia independiente encargada por la familia concluyeron que la muerte de Floyd fue un homicidio, aunque difieren en lo que la causó.

*Con información de CNN