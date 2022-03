Extienden por cuarta vez investigación sobre helicóptero de Mario Estrada

El juzgado de extinción de dominio decidió por cuarta vez extender el tiempo de investigación para determinar si el helicóptero hasta ahora propiedad del ex candidato presidencial Mario Orellana es o no de origen ilícito.

Atendiendo a una nueva petición formulada por el Ministerio Público, el juzgado de extinción de dominio decidió ampliar por cuarta vez el periodo de investigación para determinar si el helicóptero hasta hoy propiedad del ex candidato presidencial Mario Estrada es o no de origen ilícito.

Según se dio a conocer, la fiscalía de extinción de dominio del Ministerio Público solicito dicha prorroga por cuarta vez al asegurarse que existen aun diligencias que no están concluidas y por lo tanto no se puede definir si se solicita o no la extinción de dicho vehículo aéreo.

De momento, tras la petición aceptada, el Ministerio Público tiene un plazo de 3 meses para presentar una petición formal, si en este tiempo la fiscalía no presenta una petición sobre dicha aeronave, esta podría volver a manos de su dueño original.