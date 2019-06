Facebook implementará la criptomoneda a partir de 2020

Durante el último año, Facebook ha estado diciendo que quiere participar en el fenómeno de la criptomoneda.

En su conferencia de desarrolladores F8 el mes pasado, el cofundador y presidente ejecutivo Mark Zuckerberg dijo que quiere hacer que enviar dinero sea tan fácil como enviar una foto: un proceso digital, inmediato, gratuito y seguro.

El martes, la compañía dio a conocer formalmente su tan esperado proyecto de moneda digital. Se llama Libra y se implementará en 2020.

Facebook también anunció la creación de Libra Association, una organización independiente que administrará la moneda, y Calibra, una unidad de Facebook que construirá aplicaciones relacionadas con la nueva moneda digital.

El anuncio llegó en un momento crítico en la historia de Facebook, pues la compañía está bajo control político y regulatorio por su influencia masiva.

Así mismo, por el mal manejo de los datos de los usuarios, incluso mientras trabaja para extender su alcance a las vidas de los usuarios.

Uno de los objetivos del proyecto es ayudar a los 1.700 millones de personas en todo el mundo que no tienen cuentas bancarias a acceder a una moneda estable y servicios financieros.

Primeros pasos

Facebook lanzó una versión de prueba de su blockchain, la tecnología sobre la cual se construyen las criptomonedas como Bitcoin.

Es un software de código abierto, que permite a los desarrolladores experimentar con la creación de aplicaciones en la plataforma y enviar comentarios sobre el código.

“La misión de Libra es ser una moneda global simple y una infraestructura financiera que empodere a miles de millones de personas”, dijo David Marcus, quien dirige Calibra y encabezó el proyecto.

La asociación tendrá su sede en Ginebra y asumirá oficialmente su puesto esta semana supervisando el lanzamiento de Libra.

Facebook espera tener 100 miembros de la asociación para el lanzamiento de 2020.

Cómo funcionará Libra

Los usuarios podrán acceder a Libra de varias maneras, no solo a través de Facebook.

Calibra, creará una aplicación “monedero” para que la gente haga compras en Facebook e Instagram.

Un botón en Whatsapp y Messenger permitirá a los usuarios enviar Libra en sus mensajes, de la misma manera que envían GIF o emojis.

Para obtener Libra, los usuarios deberán ir a su banco local o cambio de moneda para cambiar su moneda local.

No obstante, tanto el usuario que deposita como el que recibe y posteriormente, el banco o casa de cambio donde podrá hacer el retiro deben tener la aplicación instalada.

Acerca de Libra

Este tipo de “moneda estable” es inusual entre las criptomonedas, según Ari Juels, un profesor del Instituto Jacobs en Cornell Tech que estudia la criptomoneda.

Las monedas digitales a menudo no se respaldan, ya que esto podría atar a miles de millones de dólares en monedas de reserva que no podrían utilizarse.

Las instituciones financieras tradicionales de Evenj, como los bancos estadounidenses, no respaldan completamente los depósitos de esta manera, de ahí la necesidad de un seguro de depósito de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, FDIC.

Sin embargo, esta estabilidad será esencial para la adopción generalizada de Libra, según Fred Wilson, socio de Union Square Ventures, empresa que ha realizado varias inversiones en el sector de la criptomoneda en los últimos años y es miembro fundador de la Asociación Libra.

“La gente no quiere realizar transacciones en una criptomoneda que no está estabilizada en los precios”, dijo Wilson. “No quieren hacer pagos en una moneda que podría subir mucho y no quieren ganar en algo que podría bajar”.

Preguntas sobre el uso de los datos de los usuarios y el rol de Facebook

En los últimos meses, Facebook ha enfrentado críticas de los usuarios y de políticos sobre las cuestiones de privacidad y seguridad en sus plataformas, y los informes sugieren que podría enfrentar un escrutinio antimonopolio.

Facebook dijo que los datos financieros de los usuarios serán manejados únicamente por Calibra, y no se compartirán con Facebook ni se combinarán con los datos sociales de los usuarios.

La compañía también ha estado trabajando con reguladores financieros en Estados Unidos y en otros lugares.

Así mismo, desarrolló un procedimiento para verificar las identidades de las personas que utilizarán Libra en sus plataformas, para cumplir con las reglas gubernamentales destinadas a mitigar los delitos informáticos.

En última instancia, Facebook está apostando a su escala, así como a las bases de clientes de los miembros de la Asociación Libra, para que los consumidores compren la tecnología.

