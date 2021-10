Facebook, Instagram y WhatsApp se reactivan de forma paulatina tras varias horas de caída global

Los servicios de la red social Facebook se recuperaron de forma paulatina tras al menos 6 horas de interrupción de sus operaciones.

WhatsApp, Instagram y Facebook, tuvieron una caída global en sus servicios este lunes desde la mañana, un paro de operaciones de larga duración, como pocas veces se había experimentado.

El director de tecnología de Facebook, Mike Schroepfer, se pronunció a primeras horas de la tarde en Twitter, para disculparse y asegurar que los inconvenientes se debían a «problemas de red».

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

Más tarde el funcionario dijo que podría «tomar algo de tiempo» a que el sistema funcione al 100%. Y, de nuevo, se disculpó.

Facebook services coming back online now – may take some time to get to 100%. To every small and large business, family, and individual who depends on us, I'm sorry. — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

Al momento se desconocen las causas oficiales del fallo global y solo se saben de algunos detalles revelados por la prensa internacional.

Un periodista de la agencia de noticias AP reportó que los sistemas internos en las oficinas tampoco funcionaban, según le reveló una fuente.

Source at Facebook: "it's mayhem over here, all internal systems are down too." Tells me employees are communicating amongst each other by text and by Outlook email. — Philip Crowther (@PhilipinDC) October 4, 2021

Además, el New York Times dijo que un trabajador de Facebook describió que los empleados no pudieron ingresar a los edificios para comenzar a evaluar el alcance de la interrupción, porque sus credenciales no funcionaban para acceder por las puertas.

La estimación de pérdidas globales es de miles de millones de dólares para la plataforma presidida por Mark Zuckerberg.

En otros lugares del mundo también se habló de fallos en Twitter y en Telegram, las alternativas para comunicarse durante la caída del gigante de las redes sociales.

Users in some regions may be experiencing issues with loading contacts/chats or receiving notifications. However, our distributed infrastructure allows the app to remain more stable globally – I apologize for any inconveniences you may have at the moment 🙏 — Telegram Messenger (@telegram) October 4, 2021

