Fallece a los 90 años el destacado médico Aldo Castañeda

Este sábado se conoce del fallecimiento del cardiólogo pediatra Aldo Castañeda a los 90 años.

El destacado médico cardiólogo, nació el 17 de julio de 1930 en Nervi, Italia, y fue pionero en el tratamiento quirúrgico de la enfermedad cardiaca congénita.

De padre guatemalteco por lo que obtuvo la nacionalidad guatemalteca, se matriculó en 1951 en la escuela de medicina en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Tuvo una destacada participación en la Universidad de Minnesota y en Guatemala se le reconoce por la Fundación Aldo Castañeda establecida en 1998 y por la Unidad Cardiovascular de Guatemala (Unicar).

También obtuvo una maestría en Ciencia en la Universidad de Harvard en 1973, y trabajó en trasplantes de corazón y pulmón, además de ser directivo en el Hospital de Niños de Boston.

Entre algunos galardones nacionales, obtuvo la Orden del Quetzal en 1972 en tercer grado; en 1973 la Orden Atanasio Tzul; y en 1999 el Congreso le otorgó la Medalla en Ciencia y Tecnología.

Sadly Aldo R. Castaneda, one of the most illuminated #scientist, #congenital #cardiac #surgeon has left us. He innovated our specialty and trained so many people. Thank you for all your lessons. RIP Maestro, we will miss you but we will never forget you! pic.twitter.com/PPp9BKqD6U

