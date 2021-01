Fallece el destacado presentador Larry King

CNN confirma que el legendario presentador de programas de entrevistas Larry King ha muerto a los 87 años.

Su hijo, Chance, confirmó su muerte esta mañana. King presentó «Larry King Live» en CNN durante más de 25 años.

Larry King, the longtime CNN host who became an icon through his interviews with countless newsmakers and his sartorial sensibilities, has died. He was 87. https://t.co/eWOnYiwla2 pic.twitter.com/J61Zr0Kk4N

Esta mañana se publicó un comunicado en su cuenta de Facebook verificada y se anunció su fallecimiento.

“Con profunda tristeza, Ora Media anuncia la muerte de nuestro cofundador, anfitrión y amigo Larry King, quien falleció esta mañana a los 87 años en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles”.

«Durante 63 años y en las plataformas de radio, televisión y medios digitales, las miles de entrevistas, premios y elogios globales de Larry son un testimonio de su talento único y duradero como locutor», dice el escrito.

La declaración no señaló la causa de la muerte.

King había sido hospitalizado con covid-19 a principios de enero en Cedars-Sinai, dijo una fuente cercana a la familia en ese momento.

Luchó contra una serie de problemas de salud y sufrió varios ataques cardíacos. En 1987, se sometió a una cirugía de bypass quíntuple, lo que lo inspiró a establecer la Fundación Cardíaca Larry King para brindar asistencia a quienes no tienen seguro.

Más recientemente, King reveló en 2017 que le había sido diagnosticado cáncer de pulmón y se sometió con éxito a una cirugía para tratarlo. También se sometió a un procedimiento en 2019 para tratar la angina de pecho.

Larry King was a Brooklyn boy who become a newsman who interviewed the newsmakers. He conducted over 50,000 interviews that informed Americans in a clear and plain way.

New York sends condolences to his family and many friends.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) January 23, 2021