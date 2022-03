Fallece en Colombia el baterista de la banda Foo Fighters, Taylor Hawkins

La banda de rock Foo Fighters confirmó el deceso del baterista Taylor Hawkins, quien se encontraba en Bogotá, Colombia.

La agrupación difundió un comunicado en sus redes sociales, en el que lamentaron la partida del músico y destacaron su «espíritu musical y su infecciosa risa» que vivirá con la banda por siempre.

La banda liderada por Dave Grohl pidió respeto por la familia del baterista en estos difíciles momentos.

Al momento se desconocen las causas, y solo se conoce que Hawkins y la agrupación están en Colombia para participar en un festival.

Concretamente, en el Estéreo Picnic, que se llevará a cabo en la capital colombiana. La agrupación se iba a presentar esta noche.

Se dice que uno de los integrantes del grupo, lo encontró sin vida en el hotel Casa Medina en Bogotá.

La banda desde su formación, siempre se caracterizó por su entusiasmo dentro del género musical, al participar en diversas iniciativas.

Los fanáticos reaccionaron con sorpresa y lamentaron la repentina muerte del músico de 50 años.

Sobre todo los paraguayos, compartieron grabaciones de Hawkins con los seguidores de la banda en el país suramericano.

La banda estaba de gira por ese lado del continente y hasta hace 10 días se había presentado en México.

Increíble lo de taylor Hawkins. Hace dos días no mas estaba siendo súper amable con sus fans de acá y ahora simplemente ya no está pic.twitter.com/QQbshBFwJZ

God bless you Taylor Hawkins. I loved your spirit and your unstoppable rock power. Rest In Peace my friend. pic.twitter.com/AkiRLF2L3e

— Tom Morello (@tmorello) March 26, 2022