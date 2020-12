Fallece la diputada Adela Camacho de Torrebiarte

La diputada Adela Camacho de Torrebiarte de Compromiso, Renovación y Orden (CREO) falleció, informó el Congreso de la República.

Camacho se había ausentado del Legislativo desde semanas atrás. Tenía 71 años.

De Torrebiarte se dio a conocer al frente de la organización Madres Angustiadas, fundada el 10 de mayo de 1995.

Además fundó el partido Acción de Desarrollo Nacional (ADN) en 2010.

También dirigió la cartera del Interior en 2007, y la Federación Nacional de Fútbol.

En 2018, presentó su renuncia a la dirección de la Comisión Nacional de la Reforma Policial.

La curul vacante la ocuparía José Alberto Nájera Rivera, también postulado por CREO en las pasadas elecciones.

No apoyaré la Ampliación Presupuestaria, por más de cinco mil millones, por incluir gastos que no concuerdan con las necesidades urgentes del país.

Los vicios de procedimiento han alterado su discusión. Me he retirado ya de la sesión del pleno.

— Adela Camacho (@adela_tor) April 5, 2020