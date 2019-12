Fallece Marie Fredriksson, cantante del dúo sueco Roxette

Marie Fredriksson, la cantante y compositora del dúo sueco Roxette, falleció a los 61 años.

El manager de Fredrisksson dijo que la causa de la muerte fue una enfermedad de larga data.

De esa cuenta, Fredrisksson fue diagnosticada con un tumor cerebral en 2002 y se le dio una pequeña posibilidad de sobrevivir en ese momento.

Incluso, exploró sus problemas de salud en un álbum en solitario lanzado en 2004.

La banda solo se pronunció en su cuenta de Facebook, con el nombre de la cantante en un fondo negro.

Roxette ha vendido al menos 75 millones de copias de sus discos, y dejó para la posteridad, sencillos como «How do you do», «The look», «Listen to your heart», «Joyride» y la poderosa balada, «It must have been love».

Comentarios

comentarios