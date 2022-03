Fallece periodista estadounidense en Ucrania

El periodista estadounidense Brent Renaud, falleció supuestamente en un ataque ruso en la ciudad de Irpin, al suroeste de Kiev, informan medios internacionales.

Andriy Nebytov, jefe de la Policía de Oblast en Kiev, aseguró que la muerte fue causada por un ataque ruso.

Renaud se dedicó sobre todo al video reportaje y al fotoperiodismo, y preparaba un documental sobre refugiados cuando cubría la evacuación de civiles en la referida ciudad ucraniana.

De 51 años, fue colaborador de The New York Times, que aclaró en un comunicado que Renaud no estaba designado en Ucrania por el diario estadounidense.

.@nytimes is deeply saddened to learn of the death of an American journalist in Ukraine, Brent Renaud.

Brent was a talented photographer and filmmaker, but he was not on assignment for @nytimes in Ukraine.

Full statement is here. pic.twitter.com/bRcrnNDacQ — Cliff Levy (@cliffordlevy) March 13, 2022

Su compañero resultó herido también, y fue operado en un hospital local.

Renaud trabajó para HBO, NBC y recibió reconocimientos por su trabajo.