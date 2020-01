Mueren las 176 personas a bordo de avión de Ucrania que se estrelló en Teherán

Un avión ucraniano se estrelló cerca del aeropuerto Imam Khomeini en Teherán la madrugada del miércoles (hora local), según la agencia de noticias semioficial iraní ISNA.

El Boeing 737 perteneciente a Ukrainian Airlines tenía 176 ocupantes y tripulantes a bordo y se estrelló poco después del despegue debido a dificultades técnicas, dice ISNA. Los informes preliminares sugieren que el avión estaba en camino a Kiev.

Todos los pasajeros y miembros de la tripulación a bordo del vuelo ucraniano que se estrelló murieron, según la televisión de prensa de Irán, citando a Ali Khashani, un alto funcionario de relaciones públicas en el aeropuerto internacional Imam Khomeini.

La agencia estatal de noticias iraní IRNA informó que 167 pasajeros y nueve miembros de la tripulación estaban a bordo del vuelo.

El avión se incendió después de estrellarse.

82 iraníes, 63 canadienses y 11 ucranianos murieron en el accidente, según un tuit del canciller ucraniano Vadym Prystaiko.

Spoke to Foreign Minister of #Iran Javad Zarif @JZarif. Both expressed our condolences. Agreed to coordinate further actions of our investigation groups closely to determine the cause of the terrible plane crash #PS752 in #Tehran.

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 8, 2020