Falso cirujano plástico detenido no pagó conmuta por condena del 2016

El falso cirujano capturado el pasado miércoles fue puesto a disposición de juez nuevamente por no haber cumplido su condena de pagar la conmuta respectiva para no ir a prisión.

José Fernando Vega Arroyo, capturado la tarde del pasado miércoles fue trasladado ante el Juzgado C pluripersonal de ejecución penal, esto luego que no pagara lo correspondiente a su condena.

Según se informó de forma preliminar, Vega es acusado de usurpación de funciones, al hacerse pasar por un cirujano plástico que en lugar de realizar las técnicas adecuadas de operación este inyecto aceite de motor a sus pacientes, generándoles daños a su salud.

De acuerdo a la información proporcionada este día, Vega Arroyo ya había sido condenado en 2016 por estos hechos, situación por la cual el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal lo condenó a 5 años de prisión conmutable a razón de 50 quetzales por día por el delito de Usurpación de calidades más una multa de 50 mil quetzales.

Desde 2016, la defensa de Vega presentó una serie de amparos e impugnaciones que a la fecha le fueron rechazados, situación por la que la sentencia dictada en su contra quedó firme.

No obstante, a pesar de esto, Vega no hizo efectivo el pago de los 50 mil quetzales de multa, ni de los 18 mil quetzales correspondiente a la conmuta para evitar los 5 años de prisión, por lo que la juez C del juzgado de ejecución ordenó su detención para que hasta que no haga efectivo el pago este deba purgar la pena respectiva.