Familia de Mario Leal no pueden ser procesada por el delito de financiamiento electoral no registrado

La Corte de Constitucionalidad decidió otorgar de forma parcial una apelación solicitada por los abogados de Mario Leal Pivaral y Rodrigo Leal Castillo, padre y hermano del ex vicepresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza, Mario Leal, quienes alegaban que no podían ser perseguidos por el delito de financiamiento electoral no registrado como aseguraba el Ministerio Público.

Según la resolución de la Corte, se le da la razón a los Leal.

El argumento se basa en que según los señalamientos del MP los delitos fueron cometidos en el año 2015, fecha para la cual el delito de financiamiento electoral no registrado no existía en el ordenamiento jurídico, ya que este fue aprobado por el congreso hasta el año 2018, y dado a que no se puede aplicar una retroactividad de la ley, no podría continuarse con la persecución penal contra ambos por este delito.

Con la decisión avalada por los magistrados Roberto Molina Barreto, Leyla Lemus, Dina Ochoa y Juan José Samayoa, ya que el magistrado Francisco de Mata Vela presentó un voto razonado ante la resolución, se podría cerrar la persecución penal en contra de los familiares del ex vicepresidenciable, pues de momento es el único delito por el cual la Fiscalía Especial Contra la Impunidad buscaba procesarlos.

De momento aún se espera conocer el actuar del ente investigador ante la apelación otorgada.

En este caso, se señala a Leal Pivaral y Rodrigo Leal Castillo de supuestamente haber entregado aportes a la campaña política de Sandra Torres y Mario leal Castillo sin que estas fueran reportadas al Tribunal Supremo Electoral.