Famoso actor también es blanco de oleada de bombas caseras

La Policía estadounidense investiga un paquete sospechoso enviado al actor Robert De Niro en Nueva York, informó la prensa local este jueves.

Según la cadena CNN, el paquete estaba dirigido al reconocido actor en una dirección en el área de Tribeca, en Manhattan.

La información surge un día después de que bombas de fabricación casera fueron enviadas al expresidente Barack Obama, a la excandidata presidencial Hillary Clinton y a la cadena CNN, todos denostados por el presidente Donald Trump. De Niro es un abierto crítico del presidente Trump.



El Departamento de Policía de Nueva York informó que estaba respondiendo a reportes de un paquete sospechoso en Tribeca, pero no mencionó a De Niro.

También, se detectó un paquete sospechoso dirigido al exvicepresidente Joe Biden en Delaware, informó este jueves la prensa local.

Según la cadena NBC, el paquete es similar a los que se enviaron el martes y miércoles a varias personalidades demócratas y a la cadena CNN. El nombre del vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama es regularmente citado como posible candidato demócrata a la presidencial de 2020.

Por su parte, el presidente Donald Trump se pronunció por los casos en su cuenta de Twitter.

El mandatario responsabilizó a los medios por el “enojo” que han creado “deliberadamente” en la sociedad estadounidense, por medio de las “fake news”.

A very big part of the Anger we see today in our society is caused by the purposely false and inaccurate reporting of the Mainstream Media that I refer to as Fake News. It has gotten so bad and hateful that it is beyond description. Mainstream Media must clean up its act, FAST!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de octubre de 2018