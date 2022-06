FECI: acuerdo de colaboración eficaz de Juan Carlos Monzón no se puede modificar

A pesar no haberse presentado a la audiencia para conocer los beneficios por el acuerdo de colaboración eficaz de Juan Carlos Monzón, el jefe de la FECI afirma que dicho acuerdo no se puede modificar.

Luego que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad no se presentó a la audiencia para verificar los beneficios que debe tener el ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, por haber sido colaborador eficaz dentro del caso Cooptación del Estado, el jefe de la fiscalía Rafael Curruchiche, afirma que solo necesitaba revisar la documentación, pues dicho acuerdo no se puede modificar.

Se tiene previsto que la audiencia se reprograme a inicios de julio, en la cual la FECI se debe presentar para que así se definan los beneficios y se cierre el proceso a favor de Monzón, quien después de haber brindado sus declaraciones este abandonó el país.

Por tal razón, dicha audiencia se realizará vía videoconferencia.