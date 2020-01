FECI expresa razón de orden de captura contra Valladares

Ante la solicitud que expresó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en contra del exministro Acisclo Valladares Urruela sobre una alerta roja en interpol, se le preguntó al fiscal la razón de sus acciones. Esto porque el funcionario ya se había presentado ante las autoridades.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad realizó un allanamiento para capturar a varios ex funcionarios que perdieron la inmunidad el pasado 15 de enero. Se tenía previsto capturar al Ex Diputado Estuardo Galdámez y otros ex funcionarios que no fueron localizados por lo que se solicitó alerta en INTERPOL.

Se le consultó a Juan a Francisco Sandoval sobre porqué activar la alerta roja en la INTERPOL a Acisclo Valladares dado que el se puso a disposición del juzgado antes de que girara orden de captura en su contra.

Comentarios

comentarios