FECI no formaliza petición de anular orden de captura contra Julio Ligorría

La Fiscalía Especial Contra la impunidad renunció a solicitar la anulación de orden de captura en contra del ex embajador de Guatemala, Julio Ligorria.

Para este jueves se pretendía que el Juzgado de Mayor riesgo D, conociera la petición formulada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de dejar sin efecto la orden de captura en contra del ex embajador de Guatemala Julio Ligorria por su posible implicación en el caso Construcción y corrupción, así como pedir el cese de la persecución penal y que el caso quedara cerrado en definitiva.

No obstante, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, previo a iniciar la audiencia decidió renunciar a la misma.

Según se explicó por parte del ente investigador, la idea de renunciar a la audiencia y ya no formalizar la petición es porque esta pendiente que se resuelva una recusación presentada en contra de la juez Erika Aifan, dentro de este caso, por lo que mientras no se confirme que la juzgadora debe seguir conociendo el proceso, la fiscalía no hará efectiva la petición.

Con esta decisión, sigue vigente la orden de captura en contra de Ligorría, quien es de momento reclamado por la justicia guatemalteca, por su supuesta participación en la obtención anómala de fondos para la campaña electoral del ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi en el año 2015.