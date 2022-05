Feci solicita a Interpol desactivar alerta roja contra Julio Ligorría

Este martes se ha conocido que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad ha solicitado a Interpol que desactive la orden de captura con alerta roja que en su momento fue girada en contra del ex embajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría, quien era buscado por su presunta vinculación al caso Construcción y Corrupción.

Según la fiscalía, no hay elementos que perseguir en contra de Ligorría, situación por la cual también solicitó que en Guatemala se desestime el caso en su contra, y por lo tanto no habría razón para continuar la persecución internacional del ex embajador.

Ligorría fue señalado en su momento de financiamiento electoral ilícito, por supuestamente haber ayudado al ex ministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, a obtener de forma ilícita fondos para su campaña política del año 2015.

Fue detenido en España, donde la Real Audiencia determinó que no había delito por el cual procesarle, sin embargo dada la orden internacional de captura, este no podía salir de dicho país europeo, situación que queda anulada tras le petición de FECI a interpol.