FECI solicita revocar orden de captura contra Julio Ligorría

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad ha presentado una solicitud para revocar la orden de captura que en su momento solicitó dicha unidad en contra del ex embajador Julio Ligorria por su posible vinculación al caso Construcción y Corrupción.

La fiscalía especial contra la impunidad presentó este jueves un memorial ante el Juzgado de Mayor Riesgo D en el cual solicita a la juez Erika Aifan que revoque la orden de captura que anteriormente se había solicitado en contra del ex embajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría.

La solicitud se realizó por su presunta implicación en el caso Construcción y Corrupción

Según explica el jefe de la fiscalía, Rafael Curruchiche, al hacer una nueva revisión del caso, pudieron notar que no hay suficientes elementos como para vincular al caso a Ligorria y por lo tanto no solo se ha solicitado la anulación de la orden de captura en su contra sino también la desestimación del caso a su favor, por lo que ahora esperan que la juez Aifan fije una fecha para conocer la petición en audiencia y así se tenga una resolución al respecto.

Julio Ligorría tiene una orden de captura vigente en su contra desde el 14 de julio de 2017 por su presunta participación en la captación ilícita de fondos para financiar la campaña electoral del ex candidato Alejandro Sinibaldi, señalado del delito de lavado de dinero.

Situación por la cual fue capturado en Madrid, España el 26 de septiembre de 2017.

No obstante, el 13 de junio de 2018, La Audiencia Nacional de España rechazó la petición de Guatemala de extraditarlo al país, al considerar que los hechos por los que se le acusa no son constitutivos de un blanqueo de capitales según lo que establecen las leyes españolas y por tal razón la petición no era procedente.