FECI traslada información de casos contra Manuel Baldizón, Alejandro Sinibaldi y Alfonso Portillo

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad traslado información de casos contra Manuel Baldizón, Alejandro Sinibaldi y Alfonso Portillo a la Fiscalía de Extinción de Dominio por considerar que son procesos a llevar por estos.

Este lunes se ha conocido que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad trasladó información sobre diferentes casos hacia la Fiscalía de Extinción de Dominio, con la finalidad de que esta de el seguimiento respectivo a ciertos procesos.

Consultado el vocero del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón, este explicó que se trata de información referente a bienes que están ligados al ex candidato presidencial Manuel Baldizón, al ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi y al ex presidente Alfonso Portillo.

Según indica, esta información no interviene en la investigación penal que continúa a cargo de la FECI, sino por el contrario, se cree que es necesario que los bienes que constan en esta carpeta y que se cree pudiesen tener algún origen ilícito sean investigados por la fiscalía especializada para el tema.

En el caso especifico de Portillo, se indica que este no tiene un proceso penal abierto, pero existe aún una petición de extinción de dominio sobre unas cuentas ligadas al ex mandatario que se hace necesario que la fiscalía indague sobre su origen.