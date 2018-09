Fifa galardona al croata Luka Modric como “The Best”

Sorpresa para unos y esperado para otros, el futbolista croata Luka Modric es reconocido por la Federación Internacional de Fútbol (Fifa) como “The Best”.

El galardón es otorgado, a consideración de entrenadores, afición, prensa deportiva y jugadores profesionales, al mejor futbolista de la temporada 2017-2018.

De esa manera, Modric superó en votos a Mohamed Salah (Liverpool) y a su excompañero de equipo Cristiano Ronaldo (Juventus FC).

Cabe recalcar que el ex 7 del Madrid fue quien recibió el premio el año pasado y ahora se tuvo que conformar con el segundo lugar.

Ronaldo no asistió a la gala de premiación.

El centrocampista croata ha tenido un temporada de ensueño al conquistar por tercera vez consecutiva la Uefa Champions League con su actual equipo, el Real Madrid.

Además, se coronó como mejor jugador del Mundial Rusia 2018, y de Europa en agosto pasado.

Entre los jugadores que han felicitado a Modric están Álvaro Arbeloa y Gareth Bale, quien publicó una foto junto al croata en su cuenta de Twitter.

Congratulations my friend! An unbelievable player and an unbelievable season @lukamodric10 👌🏼👌🏼👌🏼 pic.twitter.com/0lceC1wEaj

— Gareth Bale (@GarethBale11) 24 de septiembre de 2018