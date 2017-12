Las filtraciones tributarias y la meta de la SAT

La meta de la SAT es alcanzable, si las autoridades realizan un combate efectivo a las filtraciones tributarias.

Durante la discusión del proyecto de Presupuesto 2018, una de las aseveraciones más comunes fue que la meta de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) estaba sobreestimada y que no se alcanzaría el siguiente año. Incluso alguien comentó que como en años pasados la recaudación creció seis por ciento, debía crecer lo mismo en 2018.

En la práctica, el cálculo no es tan simple, porque la meta de recaudación tiene dos componentes y, lamentablemente, las autoridades no tuvieron el acierto de explicar apropiadamente su composición; mucho menos, los planes para lograrla.

Los componentes de la meta son: la tendencia que deriva de la trayectoria histórica y el activo que surge de la ejecución de planes para reducir las filtraciones tributarias. Estas últimas son: a) La evasión tributaria en forma de contrabando, no facturación e informalidad económica; y b) La elusión tributaria que proviene de la no sujeción al pago de impuestos, privilegios fiscales, deducciones no necesarias para la producción de los bienes y servicios, y planificación tributaria agresiva.

Cálculos de la SAT muestran que la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) alcanzó 37 por ciento del potencial en 2016 (poco más de 38 por ciento en 2017) o Q13,800 millones de dicho año; por su parte, la evasión del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el régimen de actividades lucrativas, calculada por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) para 2012, ascendió al 72.3 por ciento del potencial teórico, que se reduce al 40.3 por ciento cuando se toman en cuenta las deducciones que la ley permite, y que no son necesarias (publicidad por fuegos artificiales, árboles navideños, shows musicales, donaciones, gastos por responsabilidad social empresarial, etc.). Una de las más grandes aquí es la autorización al sector construcción, que les permite que su base imponible sea solo el 70 por ciento de sus ventas, mientras que el resto de empresarios paga a partir del 100 por ciento. Dichas filtraciones, a valores de 2012, representaron Q20,455 millones en evasión del ISR y Q16,200 millones por utilización de “escudos fiscales”.

La posibilidad real de alcanzar la meta tributaria existe. La pregunta latente es simple: ¿y dónde están los planes?”

Otra filtración son los movimientos ilícitos de capital, utilizando planificación fiscal internacional, especialmente por uso de precios de transferencia, y facilitan que prácticamente ningún exportador presente ganancias. Con cifras del Global Financial Integrity (2015), se puede calcular que dicha práctica implica que se dejen de percibir cerca de Q5,000 millones anuales en ISR. Finalmente, el gasto tributario derivado de los incentivos otorgados a sectores que debieron mejorar el empleo y la producción, y que sin embargo a la fecha solo demuestran resultados magros, a Q6,013.9 millones (1.2 por ciento del Producto Interno Bruto – PIB).

Las filtraciones comentadas, que no son exhaustivas, limitan la posibilidad de Guatemala para alcanzar un nivel tributario mayor y presentan con claridad el camino que debe seguirse y donde hay una responsabilidad de las autoridades tributarias, lideradas por el Ministerio de Finanzas y la SAT. Al representar 15.2 por ciento del PIB, la posibilidad real para alcanzar la meta tributaria existe… la pregunta latente es: ¿Y dónde están los planes?

