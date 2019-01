Filtran “polémico” video de congresista más joven de EE.UU.

Un intento de desacreditar a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez con un video de la actual legisladora tuvo un efecto contrario: ganó más apoyo en las redes sociales.

El miércoles, el video de 30 segundos se compartió ampliamente en Twitter y mostraba a una Ocasio-Cortez más joven bailando alegremente en el tejado de un edificio. Un día después de su publicación, la representante tomó juramento como la mujer más joven del Congreso.

“Aquí está la roja favorita de Estados Unidos actuando como la ingenua imbécil que es”, decía el tuit de AnonymousQ1776, quien indicó que el video era de sus días en la secundaria.

Pero el clip editado forma parte de una toma de 4 minutos y 20 segundos publicado en YouTube hace ocho años. Y se filmó en la Universidad de Boston como parte de una tendencia popular en ese momento.

Ocasio-Cortez, quien se graduó de la universidad en 2011 con un título en economía y relaciones internacionales, se encontraba entre un grupo de estudiantes bailarines que participaron en el video, en el que imitaban escenas de las películas populares de los 80.

…High School video of Alexandria Ocasio-Cortez — Congratulations New York! pic.twitter.com/VSKdUImhZj



“Utilizando la banda europea Phoenix’s Lisztomania, los estudiantes crearon lo que denominaron el Bratz Mashup” Lisztomania”, un homenaje al original, que se emitió por primera vez en YouTube el año pasado”, dijo la universidad en ese momento. “El mashup, un remix de canciones y videoclips, fue una sensación instantánea y se ha replicado en todo el mundo”.

Los usuarios de las redes sociales salieron en su defensa después del tuit.

BREAKING extremely damaging video has just been released and it’s… wait, I’m sorry, it’s just @AOC dancing around. This is fine; please excuse the interruption. https://t.co/SJ7d9vTmN7



“Ahora está totalmente acabada. Un video recientemente desenterrado revela que cuando @AOC estaba en la universidad, era … adorable”, tuiteó Karen Tumulty.

Well, @AOC is officially done. She’ll never recover from the world seeing her…

(watches video)

…dancing adorably and having fun with her friends in high school? https://t.co/0zENCzBinA

— Patton Oswalt (@pattonoswalt) 3 de enero de 2019