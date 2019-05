Finales de “Game of Thrones” y “The Big Bang Theory” muestran cómo ha cambiado la televisión

Dos grandes éxitos, “Game of Thrones” y “The Big Bang Theory”, se despidieron con pocos días de diferencia. Si esas experiencias de visualización compartidas son una celebración o un funeral es una vez más tema de debate en los círculos de la industria de la televisión.

Cuando se trata de reunir a millones de personas, a los ejecutivos de televisión les gusta decir que los motores todavía funcionan. Eso ciertamente fue una realidad durante la preparación de los finales de “Thrones”, que ha batido récords en la televisión de pago, y en la comedia de CBS, que concluyó sus 12 años el jueves con un estimado de 18 millones de espectadores diurnos, según los datos de Nielsen, una cifra que se prevé que aumente a 25 millones en transmisiones posteriores.

El drama mítico de HBO se elevó a un máximo histórico con su penúltimo episodio, con 18,4 millones de espectadores en Estados Unidos, y pese a las amplias críticas y comentarios en Twitter, parece que eclipsará ese récord tras el final este domingo.

La pregunta es si en una época de ver programas a la carta se pueden replicar estos programas, o si cada siguiente generación de “éxitos” será inevitablemente más estrecha y más aislada que la que la precedió.

